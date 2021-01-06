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Bilecik'te ipek kozasının yüzde 70'ini İnhisar üretiyor

Bilecik’in İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, il genelinde elde edilen ipek kozasının yüzde 70’inin ilçelerinde üretildiği söyledi.

Bilecik'in İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, il genelinde elde edilen ipek kozasının yüzde 70'inin ilçelerinde üretildiği söyledi.


Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Çakır ve Bilecik Sorumlusu Ahmet Genç İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü makamında ziyaret. Yapılan ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Kaymakam Açıkgöz, Bilecik'te 19. yüzyıldan 1990'lara kadar halkın temel geçim kaynağının ipek börekçiliği olduğunu söyledi. İpek böcekliğine yeniden ilginin arttığı anlatan Kaymakam Açıkgöz sözlerine şöyle devam etti;


"Bu yıl Kozabirlik ile çok daha sıkı şekilde çalışıp İnhisar'ın üretimde yüzde 70 olan payını ve Bilecik'in toplam üretimini arttıracağız. Bu kapsamda Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Çakır ve Bilecik Sorumlusu Ahmet Genç ile verimli bir görüşme yaptık. Gençlerimizin ipek börekçiliğine ilgi duyduğunu görüyoruz. 45 günlük bir çabayla ciddi bir gelir elde etme imkanı bulunuyor. Üstelik ürettiğiniz tüm koza alım garantisi kapsamında. İpek böceklerinin yumurtaları, tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Kısaca maddi bir risk altına girmeden ciddi bir gelir elde etme imkanı bulunuyor. Bahar dönemi öncesi bunları daha ayrıntılı anlatacağımız konferanslarla genç kardeşlerimizi bilgilendireceğiz" dedi.

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