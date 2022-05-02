Bilecik'te iş birliği protokolü çerçevesinde liseler ziyaret edildi

İl müftü yardımcıları, vaizler ve din hizmetleri uzmanlarının katıldığı ziyaretlerde bu yılki Ramazan ayının tema kitapları olan ‘Ramazan ve Doğruluk, 40 Hadiste Doğruluk ve 40 Ayette Doğruluk' adlı eserler hediye edildi. Yapılan ziyaretlerde, iş birliği protokolü çerçevesinde okullarda din eğitiminin daha verimli ve etkili sunulması, dini derslerin boş geçmemesine yönelik müftülük personeli arasından, yetkin ve uzman hocalar tarafından destek sunulması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.