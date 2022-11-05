Bilecik'te iş kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te bir iplik kumaş fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Karesi Holding fabrikasında meydana geldi. 112'ye gelen yüksekten düşme ihbarı sonrası ekipler hemen olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri yaralı Mehmet Y.'ye (31) yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.