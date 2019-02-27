İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te işçi taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


Alınan bilgilere göre, Osmaneli'nden Bilecik istikametine seyir halinde olan kentte faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini taşıyan Adil Ö. yönetimindeki 11 RB 925 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen Tayfun U. yönetiminde 35 AS 3757 plakalı otomobil, Gülümbe rampalarında çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi meydana geldi.


Öte yandan kazanın yağış nedeniyle otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.