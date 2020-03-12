Bilecik'te İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı

Bilecik'te İstiklal Marşının kabul edilişinin 99'uncu yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla lise öğrencileri tarafından ele alınan program büyük beğeni aldı.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program duygulu ve renkli görüntülere sahne oldu. Programa, Vali Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, daire müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

"İstiklal Marşı, gerçekten milletin olmuş, millete mal olmuştur"

Programın açılışında konuşan Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Gürsoy, 12 Mart günü İstiklal Marşı'nın Büyük Millet Meclisi'nce "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 99'uncu yıldönümü olduğunu belirtti. Gürsoy, "Büyük dava adamı, mütefekkir ve şair Mehmet Akif Ersoy'un, milletimize ve onun kahraman ordusuna ithaf en yazdığı ve diğer şiirlerini topladığı safahatına da almadığı İstiklal Marşı, gerçekten milletin olmuş, Millete mal olmuştur. İstiklal Marşı, gerek muhtevası bakımından, gerekse duyuş ve duyarlık bakımından, bilhassa şiirsel anlamının yüklendiği misyon bakımından, gerçek bir 'milli mutabakat metni' konumundadır. Bilindiği gibi, İstiklal Marşı, tüm kuzey Afrika, Ortadoğu ve Balkan halklarının son büyük siyasi ve askeri gücü olan Devleti Aliye Osman'ın düşman saldırılarıyla parçalandığı, bütün toprakların işgal altında olduğu bir dönemde yazılmıştır. Bu dönemde Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire, Cezayir ve hatta İstanbul dahil bütün miğfer konumundaki şehirlerimiz işgal edilmişti, padişahımız ve sarayı İngiliz birlikleriyle ayrı, Fransız birlikleriyle ayrı kuşatma altında tutuluyordu. Ordumuz terhis ettirilmiş silahlara el konulmuştu. Hindistan ve diğer Asya Müslümanları esir düşmüş, sömürgeleştirilmişlerdi. Başını İngiltere ile Fransa'nın çektiği düşman devletler topluluğu, Anadolu topraklarını da sömürgeleştirmek, milletimizin burada kalmış olan topraklarını da işgal etmek istiyorlardı. İşte bu şartlarda milletimizden yükselen güçlü ve kararlı itirazın sesi olmuştur Mehmet Akif. İstiklal marşı, işte bu esaret ve sömürgeleşme baskısına itirazın , gür ve güçlü sesidir. Esaretin cesaretle yıkıldığı bir savaşın meşalesini yakan kıvılcım olmuştur. Şimdi ise ülkemizin içinde bulunduğu imkan ve şartlarda ‘'Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim, inlemeli'' diyen Mehmet Akif'lere ve İstiklal Marşımıza dikkatle kulak vermeli, her kim olursa olsun vatanın bir karış toprağına göz dikenlere karşı uyanık durmalıyız" dedi.

İstiklal Marşı, gerçekten milletin olmuş ödüllerinin takdim edildi

Müdür Gürsoy'un konuşmasının ardından Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif' Ersoy'un hayatını anlatan gösteri büyük beğeni topladı. Program, İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi ile sona erdi.