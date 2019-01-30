İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te jandarma yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirdi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Osmaneli ilçesi Kızılöz mevkiinde jandarma ekiplerince yapılan icra yol kontrolünde, alınan duyum üzerine şüpheli bir otomobil durduruldu. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, A.S. ve M.Ç. isimli şüphelilere ait (1) gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile birlikte bu maddenin içiminde ve gizlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen (8) adet cam tüp ele geçirilmiştir.


Olayla ilgili olarak A.S ve M.Ç isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şahıslar hakkında yasal işlem devam etmektedir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.