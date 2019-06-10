Bilecik'te jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Timleri Bilecik'in Osmaneli İlçesine bağlı Bereket köyü ve Ciciler köyü mülki sınırları içerisinde bir yere yaptıkları operasyonda (9) gram kubar esrar uyuşturucu madde, (1) adet ruhsatsız av tüfeği, (1) adet muşta, (1) adet demir dövme bıçak ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan (1) adet aparat ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak B.G., S.B., H.P., Ü.U., H.E., ve İ.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.