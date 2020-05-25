İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te kabristanlar boş kaldı

Bilecik’te her bayram ziyaretçilerle dolup taşan kabristanlar, bu bayram korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.

Bilecik'te her bayram ziyaretçilerle dolup taşan kabristanlar, bu bayram korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması gelmesinin ardından kabristanlar bu bayram boş kaldı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde de her bayram dolup taşan ilçe mezarlığında sessizlik hakimdi. Belediye tarafından temizlenen ve bayrama hazırlanan ilçe mezarlığı sadece belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.