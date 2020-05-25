Bilecik'te kabristanlar boş kaldı

Bilecik'te her bayram ziyaretçilerle dolup taşan kabristanlar, bu bayram korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması gelmesinin ardından kabristanlar bu bayram boş kaldı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde de her bayram dolup taşan ilçe mezarlığında sessizlik hakimdi. Belediye tarafından temizlenen ve bayrama hazırlanan ilçe mezarlığı sadece belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar ziyaret etti.