Bilecik'te kaçak dökülen moloz yığınları çevre kirliliğine yol açıyor

Bilecik'te kaçak yollarla ormanlık alana dökülen moloz yığınlığı çevre kirliliğine yol açıyor.

Bilecik merkeze bağlı Selöz-Ulupınar köyü yolu üzerinde sağlı sollu ormanlık alana dökülen moloz yığınlığı çevre kirliliğine yol açıyor. Bu güzergahı kullanan köylüler bu duruma tepki gösterirken, yetkililerin çözüm istediler. Gün geçtikçe üst üste artan moloz yığınlarının döküldüğü alanın yakında çöplüğe döneceğini iddia eden köylüler, yol güzergahı üzerinden bulunan güvenlik kameralarından şahısların bulunup ceza yazılmasını istediler.