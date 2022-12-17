İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te kaçak içki operasyonu

Bilecik’te yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda 91 şişe sahte alkol, 8 litre etil alkol ele geçirildi.

Bilecik'te yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda 91 şişe sahte alkol, 8 litre etil alkol ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Türkiye genelinde sahte/kaçak içki üreten ve ticaretini yapan organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen 'Zincir 2' isimli operasyonu Bilecik'e de sıçradı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, N.T. isimli şahsın sahte alkol ürettiği tespit edildi. Yapılan operasyonda çeşitli ebatlarda 91 şişe sahte alkol, 8 litre etil alkol, 10 adet içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. N.T. isimli şahıs hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.