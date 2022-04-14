İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

Bilecik’te kaçak kazı yapan 2 şüpheli suç üstü yakalandı.

Bilecik'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli suç üstü yakalandı.


Bilecik İl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Söğüt ilçesinde tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili düzenledikleri operasyonda A.Ö. ve A.Y.'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile birlikte kazı esnasında kullanılan 28 muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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