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Bilecik'te kaçak kazıya suçüstü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 5 kişi, izinsiz kazı yapmak üzere arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 5 kişi, izinsiz kazı yapmak üzere arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda Osmaneli ilçesi, Balçıkhisar köyü mülki sınırları içerisinde bulunan bir ev içerisinde (5) şahıs izinsiz kazı yapmak üzere arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte arama esnasında kullanılan (1) adet define arama dedektörü, (1) dizüstü bilgisayar, (8) adet define arama çubuğu ile içerisinde Arapça yazıların bulunduğu su dolu bir pet şişe ele geçirildi.


Öte yandan, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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