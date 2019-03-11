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Bilecik'te kaçak kazıya suçüstü

Bilecik’in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Dudaş Köyü'nde bulunan ormanlık arazide Jandarma Asayiş Timince yapılan operasyonda, A.Y., M.K. ve A.G. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edilerek yakalandı. Şahıslarla birlikte kazı esnasında kullanılan (1) adet hilti, (2) adet kazma, (2) adet kürek ve (6) adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.


Öte yandan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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