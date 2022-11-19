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Bilecik'te kaçak tütün ve tütün mamulü operasyonu

Bilecik’te düzenlenen operasyonunda, çok sayıda kaçak makaron, tütün ve bandrolsüz nargile tütününe el konuldu.

Bilecik'te düzenlenen operasyonunda, çok sayıda kaçak makaron, tütün ve bandrolsüz nargile tütününe el konuldu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce kentte kaçak tütün ve tütün mamulü ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda 1 işyerine baskın yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 860 adet dolu makaron, 1 adet kollu sigara sarma makinesi, 36 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 58 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi Ö.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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