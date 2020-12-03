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Bilecik'te KADES tanıtımı yapıldı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Kadın Acil Destek Uygulaması’nın (KADES) tanıtımı yapıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı yapıldı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, kent merkezinde bir AVM içerisinde kadınlara KADES'in tanıtımı ve şiddete maruz kalmaları durumunda alabilecekleri hizmetler, yararlanabileceği haklar ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. KADES'in 112, 155, 156 ve 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekiplerin sevk edildiği bir mobil uygulaması olduğu anlatıldı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelince gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında ayrıca kadınların telefonlarına uygulamalı olarak KADES programı indirildi.

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