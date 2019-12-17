Bilecik'te kadına yönelik şiddete dikkat çekildi

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Baro Başkanı Halime Aynur, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost ve ilgili kamu kurumları temsilcileri katıldı.

“Kadına yönelik şiddette önce kaynağına inilmesi gerektiğini düşünüyoruz”

Toplantıda konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kadına yönelik şiddet de öncelikle kaynağa inilmesi gerektiğini ifade ederek, “Şiddetin her çeşidi hoş görülmeyecek ve önlenmesiyle ilgili olarak kamu otoritesinin, STK ve gönüllü çalışanların da devrede olması gereken bir konu. Biz her türlü canlıya uygulanan şiddete karşı ortak bir tavır sergilememiz gerektiğini net olarak vurguluyoruz. Kadına yönelik şiddette önce kaynağına inilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bir süreç işi. Şiddetin temelinde sevgi ve merhamet duygusunun yeterince gelişmemiş olmasının yattığını bilerek, bu duyguları geliştirecek adımların öncelikle atılması gerekir. Yürüttüğümüz kurumsal faaliyetlerimizin içerisine eğitim faaliyetlerimizin içerisine sevgi ve merhamet duygusunun ve aile kavramının öne çıkarılarak, anneye ve kadına hak ettiği değeri verecek, koruyacak ona zarar gelmesini engelleyecek tedbirleri geliştirmeliyiz. Kurumların sorumluluğunun ötesinde STK ve basının da destek ve katkısını bekliyoruz. Toplumda barıştıracak, kaynaştıracak ve uzlaştırıcı olacak herkesi bu çalışmalarımızın içerisinde olmalarını istiyoruz. Sağlam aile, sağlam bir toplumsal yapıyı, sağlam bir toplumsal yapı da sağlam bir aile yapısını beraberinde getiriyor. Temennimiz, ilimizde ve ülkemizde kadına şiddetin yaşanmaması, yaşanmadan şiddet uygulama noktasına gelmeden, çözüm mekanizmalarının devreye girmesidir” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'te Şiddet Önleme Merkezinin ve Kadın Sığınma Evinin de hizmet verdiğini sözlerine ekledi.