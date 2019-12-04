Bilecik'te kadınları sevindiren haber

Bilecik Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ilk oturumunda Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi kurulması oy birliği ile onaylandı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında toplanan Belediye Meclisi'nin görüşülen 10'uncu maddesi gereği belediye bünyesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurulması konusu görüşüldü. Görüşülen gündem maddesinde kadın girişimcinin önemine ilişkin belediye meclisi üyeleri hem fikir olurken, kooperatifin kurulması noktasında birçok meclis üyesi olumlu yönde fikir sundular.

‘'Üreten kadınlarımızı bir çatı altında toplamak istiyoruz''

Belediye Başkanı Semih Şahin, madde hakkında yaptığı değerlendirmede, üreten kadınları bir çatı altında toplamak istediklerini ifade ederek, "İlimizde çok güzel işleri başaran kadınlarımızı bir araya getirmek istiyoruz. Yani bu birleşimi de bir kooperatif adı altında toplamamız herkesin faydasına olacaktır diye düşünüyoruz. Yani kadınlarımız bir çatı altında olmadığı zaman bir kaos ortamı çıkıyor. Yaptıkları ürünleri nerede satacaklarını arıyorlar, kiminle ne isimle muhatap olacaklarını bilemiyorlar. Yani bizler de bu kaosu ve karışıklığı gidermek için kadınlarımızın bir çatı altında toplanmasını istiyoruz. Ben birçok şehirde bunun güzel örneklerini görüyorum. Oradaki kadınlar kooperatif çatısı altında bir araya gelerek çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Katıldığımız birlik toplantılarında da birçok şehrin kadınları tarafından üretilmiş ürünlerin o kooperatif adı altında sunulduğuna şahitlik ediyoruz. Yani bir isim koymamız lazım. Şuna da inanıyorum ki Bilecikli kadınlarımız çok güzel işlere imza atacaklar. Kadın üreticilerimizi desteklemek adına hazırladığımız bu çalışmada bir araya gelen kadınlarımız el emeği ürünleri yapıp sunabileceklerdir. Yani kadınlarımız doğrudan üreten bir konuma geleceklerdir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra oylamaya sunulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurulması oy birliğiyle kabul edildi.