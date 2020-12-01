Bilecik'te kamuda mesai saatleri değişti

Vali Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, "2 Aralık 2020 günü (yarın) gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, sağlık müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve yataklı hizmet veren kurumlarda görevli personel hariç olmak üzere mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak. Ancak vatandaşların ihtiyaçları ve hizmet gerekleri dikkate alınarak kurum amirlerinin kontrolünde ve belirleyeceği esaslar çerçevesinde 08.30-10.00 ile 16.00-17.30 saatleri arasında her kurumda nöbetçi personel bulundurulacak" dedi.