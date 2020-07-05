İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te kamyon devrildi, araca yüklü domatesler yola saçıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araca yüklü domatesler yola saçıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araca yüklü domatesler yola saçıldı.


Kaza, Bilecik - Sakarya karayolu Selçik köy karşısında meydana geldi. 03 VT 602 plakalı Furkan Gönül idaresindeki domates yüklü kamyon, sürücüsünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı aracının hâkimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans, jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, araca yüklü domatesler yola saçıldı. Devrilen kamyon çekici tarafından kaldırılırken belediye ve itfaiye ekipleri yolu temizlemesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.