Bilecik'te kan donduran cinayet

Bilecik'te bir tavuk çiftliğinde çıkan kavgada 2 Türkmenistan uyruklu kişinin tartışması cinayetle sonuçlandı. Şahıs, bıçakladığı kişinin yarasını alçı ile kapatarak kaza süsü vermek istedi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Bekdemir köyündeki bir tavuk çitliğinde işçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu G.G. (43) ve R.K. (35) isimli şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada G.G. sırtından bıçakla yaralandı. Yaralanan G.G. arkadaşları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilirken, şahsın kazayla yaralandığı beyan edildi. G.G. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili geniş çağlı inceleme başlattı. Soruşturmayı genişleten ekipler şahsın iş arkadaşı Türkmenistan uyruklu R.K. tarafından bıçaklandığını tespit etti. Gözaltına alınan R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre ağır yaralı olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen G.G.'nin sırtındaki bıçak yarasının alçı ile kapatılmak istendiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde boğuşmadan kaynaklı morlukların olduğu öğrenildi.