Bilecik'te "Kanser Tarama İşbirliği Protokolü" imzalandı

İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik Ticaret Ve Sanayi Odası (TSO) ve Bozüyük TSO arasında "Kanser Tarama İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bilecik Valiliği toplantı salonunda Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent'in katılımıyla düzenlenen toplantıda "Kanser Tarama İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Yapılan anlaşma sonrası bir açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Bilecik Valiliği himayelerinde bu protokolün gerçekleştirdiğini anlatarak, "Kanser günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunu olup gündemdeki yerini korumaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki kanser iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi ve kanser taramaları, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği üç kanser türünde tarama yapılmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tarama testleri ile erken evrede tanısı mümkün olan meme kanseri, rahim ağzı ( serviks) kanseri ve kolorektal kanseri türünde ücretsiz olarak kanser tarama programı yürütülmekte olup, çalışan kişilerin kanser taramalarına ulaşılabilirliğini artırmak ve hizmet sunumu sırasında iş yerlerinde iş işleyişini aksatmadan kanser tarama programlarını gerçekleştirmek için bu protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında fabrika ve işletmelerde çalışan kesimin ilgili yaş grubuna göre kanser taramalarına hızlı ve kolay bir şekilde ücretsiz ulaşmaları hedeflenmiştir" dedi.