Bilecik'te “Kanserde Farkındalık” konferansı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, gençleri sebze ve meyve yemeleri konusunda uyararak, "Sebze ve meyve yetersiz almak da kanserin ortaya çıkmasını sağlan hususlardan bir tanesidir. Ayrıca sigara ve alkole karşı irademizi güçlendirmemiz gerekir "dedi.

Bilecik'te 4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 konu başlık altında “Kanserde Farkındalık” adlı konferans verildi. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Bilecik Valisi Bilecik Şentürk, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve kurum müdürleri katıldı. Saygı duruş ve İstiklal Marşının ardından başlayan programda açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, “İnsan hayatını tehdit eden çok önemli hususlar var biliyorsunuz. Temel şeyde insanımızın güvenliğini sağlamak. Biz güvenlikte önleyici güvenlik hizmetleri dediğimiz yani suç ortaya çıkmadan alınması gerek hizmetler bizim açımızdan önceliklidir. Suç ortaya çıktıktan sonra suçun fanileri yakalanır adliyeye teslim edilir, cezaları infaz edilir suçluların. Ancak arkadan suç işlenmeye devam ediyorsa bu infaz sistemi sadece suç işleyen ya da suç işlemeye mehil edenler açısından bir şey ifade ediyor. İşin bu tarafına geldiğin zaman insanın en önemli şeyi sağlığıdır. Allah korusun bir hastalık ortaya çıktıktan sonra her türlü çözüme seferber etsek de zenginlik bakımından dünya bizim olsa da alabileceğimiz tedbirler bir yere kadar etkili olabiliyor, yani hastalık ortaya çıktıktan sonra. Asıl önemli olan nedir önleyici sağlık hizmetleri yani hastalıklar ortaya çıkmadan alınması gerek önemleri alıyor olmaktır. Biz bireyler olarak insan olarak temel sorumluluğumuz da bu değimlidir ki? Yani biz elimizden gelen tedbir bakımından her türlü tedbiri aldıktan sonra inancımız gelince tevekkül ediyoruz. Sonucu biz belirlemiyoruz ama sonucun ortaya çıkmasına gerekçe olan hususları noktasında yapabileceklerimiz var. Kanser gibi dünyada ölümlerin ikinci sırada ölüm riski olarak karşımıza çıkan bir hastalık karşında yapabileceklerimiz var” dedi.

“Özellikle gençlere seslenmek isterim alkol ve uyuşturucuya başladıktan sonra geri adım atabilmek çok zor bir şey”

Şentürk özellikle gençlere seslendiğini belirterek, “ Bunlar beslenmemize dikkat etmek, sebze meye eksikliği ben onu ifade olarak şimdi öğrendim. Demek ki sebze ve meyve yetersiz almak da kanserin ortaya çıkmasını sağlan hususlardan bir tanesi. Şöyle bir Bilecik'imize baktım Bilecik tarımsal ürünler bakımından iddialı bir il gerek sebze gerek meyve yetiştiren burada özel illerden bir tanesi. Dolayısıyla biz de sebze meyve yetersizliğinden kaynaklı bir hastalık çıkmamalı. Bir diğeri hareketsizlik diğer unsurlar alkol ve sigara u da bizim hayat kalitemizi düşüren şeyler. Burada da işin sırrı kendinizi kaptırmamakta. Özellikle gençlere seslenmek isterim alkol ve uyuşturucuya başladıktan sonra geri adım atabilmek çok zor bir şey. Biz zor bir mücadele veriyoruz bırakılması noktasında ama belki de birilerine de bıraktırarak başarı gösteriyoruz. Fakat yeni kişilere başlamasını önlemediğimiz takdirde başlamış kişilerin bırakması tek başına yeterli değil. Özellikle gençlere seslenmek isterim alkol ve uyuşturucuya başladıktan sonra geri adım atabilmek çok zor bir şey. Biz zor bir mücadele veriyoruz bırakılması noktasında ama belki de birilerine de bıraktırarak başarı gösteriyoruz. Fakat yeni kişilere başlamasını önlemediğimiz takdirde başlamış kişilerin bırakması tek başına yeterli değil” şeklinde konuştu.

“Sigara ve alkole karşı irademizi güçlendirmemiz gerekir”

Konuşmasının devamında sigara ve alkole karşı iradenin güçlenmesi gerektiğini ifadede eden Şentürk, “Sigara ve alkole başlamak devam etmek bu insan iradesinin özellikle başlama konusunda irademizi güçlendirmemiz lazım. Böyle büyük bir illet karşısında ne kadar harcama yaparsak yapalım bu illeti ortadan kaldıramıyoruz. Ama bu illete bulaşma noktasında bakın illet diyorum çünkü her hastalık bir illet bir dert hem o hastalığa yakalanmak için hem yakın aile, sevenleri için kötü bir dert, bir hastalık bu. Onun için önlemimizi hep birlikte alalım diyorum. Bu konuda bir bilinç oluşması bakımından bu toplulukla buradaki kitleyle beraber bir sözleşelim burada olur mu? Bunun rehberliğini yapalım. Az önce saydığımız noktada kanserle mücadelede atılacak adımlar noktasında bu sadece hastalığı ve kanseri değil bakın hepimizin yakın çevresini, sevdiği insanları etkileyecek bir husus. Bu konuda ortak bir bilinçle hareket edelim. Çevre olarak hepimiz onlara yardımcı olalım” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan konuşmanın ardından Hematoloji Uzmanı Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, Bilecik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Demir ve Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Duygu Işık, "Günümüzde Kanser", "Serviks Kanseri Taraması ve Önlemi", "Kanserle Yaşamak" adlı konuları slayt şeklinde katılımcılara anlattılar. Program sonunda katılımcı doktorlara sertifikaları verildi.