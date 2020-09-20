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Bilecik'te karantina kuralına uymayan şahıs yurda götürüldü

Bilecik’in Söğüt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken polis ekiplerinin yaptığı denetim sırasında dışarıda olduğu öğrenilen şahıs, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken polis ekiplerinin yaptığı denetim sırasında dışarıda olduğu öğrenilen şahıs, öğrenci yurduna yerleştirildi.


Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs denetimleri esnasında kimliği kontrol edilen Ömer E. isimli şahsın, 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi. Karantina kuralına uymayan şahıs ambulansla gözetim altına alınmak üzere Bilecik Ertuğrul Gazi Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Öte yandan, şahıs hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

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