İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te kaybolan 9 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Bilecik’te kaybolan 9 yaşındaki çocuk için tüm ekipler seferber oldu.

Bilecik'te kaybolan 9 yaşındaki çocuk için tüm ekipler seferber oldu.



Alınan bilgilere göre, Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi'nde evinin önünde oynanan 9 yaşındaki E.F.Y. bir anda kayboldu. Bir süre sonra çocuklarını bulamayan aile durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye hemen AFAD, polis ve zabıta ekipleri yönlendirilirken, hemen arama çalışmasına başlandı. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Toy da kayıp çocuğun evine gelerek ailesiyle görüştü.


Öte yandan kaybolan küçük çocuğun konuşma güçlüğü çektiği ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.