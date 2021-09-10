Bilecik'te kaybolan alzheimer hastası her yerde aranıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan 66 yaşındaki alzheimer hastası Fikri Özyılmaz için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde oturan Fikri Özyılmaz (66), dün akşam saatlerinde kayboldu ve bir daha geri dönmedi. Özyılmaz'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Fikri Özyılmaz'ın bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Köy çevresinde ve sarp arazide süren arama çalışmalara, Bilecik AFAD 7 kişi köpekli ekiple, ANDA Arama Kurtarma 5, İHH 1 ve Osmaneli Jandarma Asayiş Timi de 9 kişi ile katılıyor. Düzmeşe köyünden vatandaşlar da traktörlerle aramalara destek veriyor .