Bilecik'te kök hücre bağışı kampanyası büyük ilgi

Bilecik'te Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi ve Bien Seramik fabrikası tarafından ortaklaşa düzenlenen kök hücre bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Yapılan kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamandan fabrika çalışanı Sevcan Uzun, gönüllülerinin destek verdiği kampanya bir gün boyunca sürdüğünü ve ciddi oranda bağışçı sağlandığını belirterek, "Gönüllüler kök hücre bağışı sonrası bu önemli olaya destek vermenin mutluluğunu yaşadılar. Kızılay'ımız gerçekten güzel hizmetler veriyor. Özellikle kan ihtiyacı ve kök hücre konusunda çok iyi çalışmalar yürütüyor. İnsanın hayatta en değerli şeyi canıdır. Çalışanlar olarak böyle bir kutsal görevi yerine getirmeyi uygun gördük. Umarım güzel katkılarımız olur" dedi.

"Kimler kök hücre bağışçısı olabilir

Kök hücre bağışçısı olmak isteyen hakkında bilgi veren Uzun, "Bağışçı 18-50 yaş aralığında, hepatit B, hepatit C ve sifiliz hastalığı geçirmemiş olan, kronik hastalığı bulunmayan, kanser, HIV (AIDS ) tanısı almamış olan kişiler olmalıdır" dedi.