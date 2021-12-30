Bilecik'te KOM ekiplerinin 2021 yılı çalışmaları

İl genelinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada, "40 bin değerinde sahte Türk Lirası, 6 bin 250 lira değerinde sahte Amerikan Doları, 2 adet sahte çek, 1 adet sahte kimlik, 104 şişe gümrük kaçağı içki, 118 litre etil alkol, 60 litre el yapımı içki, 58 bin 320 adet dolu makaron, 49 bin adet boş makaron, 484 adet kullanıma hazır sigara kartonu, 194 karton gümrük kaçağı sigara, 110 adet tütün sarma makinesi, 42 adet nargile tütünü, 992 adet tütün bandrolü, 18 bin 456 adet cinsel gücü arttırıcı yiyecek ve içecek, 36 adet cinsel gücü arttırıcı arttırıcı hap, 18 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 245 adet gümrük kaçağı kol saati, 27 adet gümrük kaçağı matkap, 13 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca şarjörü, 134 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet av tüfeği fişeği, tarihi eser olarak 1 adet tablet, 1 adet heykel ele geçirilmiştir" denildi.