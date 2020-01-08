İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te kombi patladı, 6 kişi hastanelik oldu

Bilecik’te bir apartman dairesinde kombinin patlaması nedeniyle çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Bilecik'te bir apartman dairesinde kombinin patlaması nedeniyle çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Dairede kimsen in olmaması olası bir facianın önüne geçti.


Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir binada Erhan G.'ye ait Afgan uyruklu kişilerin oturduğu evde doğalgaz kombisi patladı. Apartman sakinleri patlamanın ardından çıkan dumanlar sonrası durumu 110'u arayarak haber verirken, olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Patlama sonrası çıkan yangında evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, dumandan etkilenen apartman sakinleri Beyzanur Turan, Nezaket Yiğit, Mustafa Kıvanç, Pınar Hoşbaş, Fazilet Keten ve İrfan Çakır hastaneye kaldırıldı.


Şahısların hepsi yapılan kontrollerin ardından taburcu olurken, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğüne bağlı ekipler evde detaylı inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.