İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine devrildi

Bilecik’te kontrolden çıkan ve bir evin bahçesine devrilen araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Bilecik'te kontrolden çıkan ve bir evin bahçesine devrilen araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Osmaneli ilçesine seyir halinde bulunan İbrahim İ. yönetimindeki 11 AAF 951 plakalı hafifi ticari araç, Gülümbe Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine devrildi. Devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerce ayakta tedavi edildi. Kazada maddi hasar meydana gelen araç çekici yardımıyla çıkartıldı. Aynı yerde bu zamana kadar benzer şekilde 2 kaza daha olduğunu belirtilirken, bahçe kullanılmaz hale geldi.


Vatandaşlar yetkilere seslendi


Diğer yandan, söz konusu mevki ile ilgili vatandaşlar, yolda buzlanma meydana geldiğini, zeminin kaygan olduğu için bu tür kazalara davetiye çıkarttığını belirttiler. Yetkililere seslenen vatandaşlar, üniversiteden Gülümbe rampalarına kadar olan kısma Türkiye'de ilk kez Bilecik'te TOKİ rampalarında deneme amaçlı uygulanan ve olumlu sonuçlar alınan tutunmayı sağlayan asfalttan atılması gerektiği yönünde istekte de bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.