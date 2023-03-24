İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te kontrolden çıkan kamyon bariyerlere devrildi

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak, devrildi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak, devrildi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halinde bulunan 41 YN 440 plakalı kamyon sürücüsü Sayit M. Vezirhan beldesine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç sürücü Sayit M. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattım.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.