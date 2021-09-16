İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 DV 315 plakalı otomobil sürücüsü Orhan D., Akasya Altı mevkisine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti . Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Naciye D. (55), yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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