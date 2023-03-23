Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında araç içinde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halinde bulunan 11 AD 003 plaka otomobil sürücüsü Songül S., TOKİ rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolun solunda bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Emre S. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza sırasında araç içinde bulunan ve korkan köpeğe, kazayı görerek duran diğer sürücüler sahip çıktı. Köpeği kucağına alan bir vatandaş, sakinleşmesi için elinden geleni yaptı.