Bilecik'te kontrolden çıkan tır refüje çarparken, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafındaki refüje çarparken, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; dün gece Bozüyük-İnegöl kara yolunda seyir halinde bulunan 16 AZB 739 plakalı tır sürücüs Yusuf E. Muratdere Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sağ tarafında bulunan refüje çarparak durabildi. Yaşanan kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Mehmet E. (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle Bozüyük-İnegöl kara yolu bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.