Bilecik'te korona virüs tedbirleri toplantısı yapıldı

Bilecik’te artan korona virüs (Covit-19) vakaları sonrası Vali Bilal Şentürk, başkanlığında korona virüs tedbirleri hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bilecik'te artan korona virüs (Covit-19) vakaları sonrası Vali Bilal Şentürk, başkanlığında korona virüs tedbirleri hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.
Bilecik Valiliği toplantı salonundan gerçekleşen toplantıya Vali Şentürk'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı katıldı. Toplantı sonrası kaymakam ve belediye başkanlarıyla korona virüs tedbirleri hakkında video konferans sistemi aracılığı görüşen Vali Şentürk, alınan tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi istedi.