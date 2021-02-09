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Bilecik'te Korona virüs vaka sayıları tekli rakamlara düştü

Bilecik’te Korona virüs (Covid-19) vaka sayıları tekli sayılara düştüğü öğrenildi.

Bilecik'te Korona virüs (Covid-19) vaka sayıları tekli sayılara düştüğü öğrenildi. Bunun yanında il merkezinden 1 kişide mutasyonlu Covid-19 virüsü görülürken, bu şahsın evinin önünde 24 saat polis nöbet tutuyor.


Türkiye'deki ilk tespit edilen Korona virüs (Covid-19) vakasını Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılının 11 Mart günü açıklanmıştı. O günden buyana 2 buçuk milyonu geçen vaka sayısında 26 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de vaka sayısı en az olan 5 iller arasına giren Bilecik'te Ağustos ayında günlük vaka sayısı 197'lere kadar çıktı. Bugün itibariyle bu sayıların tekli rakamlara düştüğü öğrenildi.


1 mutasyon vaka var


Bilecik'te Korona virüs (Covid-19) bulaş riskinin ciddi oranda azalmaya başlamasıyla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta sayısı yüzde 100'lerden yüzde 20'lere kadar düştü. Bunun yanında il merkezinden 1 kişide mutasyonlu Covid-19 virüsü görülürken, bu şahsın evinin önünde 24 saat polis nöbet tutuyor. Şahsın İstanbul'dan Bilecik'e geldiği ve mutasyonlu virüse burada bulaştığı tahmin ediliyor.

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