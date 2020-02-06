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Bilecik'te koronavirüsü bilgilendirme eğitimi ve değerlendirme toplantısı

Bilecik’te, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsu hakkında enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri hakkında bilgilendirme eğitimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik'te, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsu hakkında enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri hakkında bilgilendirme eğitimi ve değerlendirme toplantısı yapıldı.


Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Bilecik İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serkan Kadir Keskin başkanlığında yapılan toplantıda hastane birim müdürlerine koronavirüsü vaka tanımı, vaka yönetim algoritması, temaslı takibi, enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonrası katılımcılara slayt eşliğinde bir sunumda yapılırken, bu toplantının ileri günlerde çalışanlara verileceği kaydedildi.

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