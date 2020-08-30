Bilecik'te köyde ev yangını

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde bir evde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Recep Kayıkçı'ya ait evin hemen bitişiğinde bulunan ekmek fırınından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, yan taraftaki Özkan Çelik‘in de müştemilatına (samanlık, kuruluk ve ahır) sıçradı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında her iki haneye ait yapılarda büyük maddi hasar meydana geldi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erinin ise Bozüyük Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.