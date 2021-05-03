Bilecik'te kumar baskınında 5 şahsa 6 bin 680 TL ceza kesildi

Bilecik'te bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine bahse konu adrese operasyon yaptı. Operasyonda 5 şahsa 6 bin 680 TL ceza kesildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda il merkezinde bulunan bir dairede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine bahse konu adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonda içeride 5 şahsın bulunduğu görülmüş, şahısların üstlerinde ve ikamet yerinde yapılan aramada suç unsuru olarak değerlendirilen 690 TL para, yazboz kağıtları, açılmış halde toplam 158 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Şahıslara kabahatler kanunu 34'üncü maddesinden toplamda 6 bin 680 TL idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca bahse konu adreste gözaltına alınan 1 kişi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince gerekli idari işlem yapılmış olup; şüpheli bir şahsa “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapılıp, serbest bırakıldı.