Bilecik'te kurulan Toprak Analiz Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi

Gerçekleşen açılış törenine Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın yanı sıra Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kurum müdürleri, akademisyenler ve sayıda öğrenci katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, açılan Toprak Analiz Laboratuvarı'nın Bilecik'te tarıma doğrudan ve olumlu yönde katkı sağlayacağını belirtti. Beydemir, “Bugün açılışını yapacağımız Toprak Analiz Laboratuvarı ile tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan toprak analizleri yapılacak, ürün çeşitliliğini artırmak ve azami rekolte sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalara imza atılacaktır. ‘Doğru toprak, doğru ürün' anlayışıyla hareket edecek laboratuvarımız üniversitemizde yürütülen bilimsel çalışmalara destek vermesinin yanı sıra ilimiz ve bölgemiz tarımsal uygulamalarına da büyük katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Rektör Beydemir, açılışın ardından Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral'den bilgi alarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Daha sonra Şeyh Edebali Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Genç Ofis'te öğrencilerle bir araya gelen Vali Dr. Kızılkaya ve Rektör Prof. Dr. Beydemir buradaki sohbetin ardından Gülümbe kampüsünde yapılan çalışmaları incelediler.