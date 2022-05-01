Bilecik'te lastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Bilecik'te bir lastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Billas lastik ve kauçuk fabrikasının lastik atık sahasında sabah saat 07.30'da yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler tüm kentten de görüldü. Yangına Bilecik Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın patlayıcı madde olan kısma sıçramadan söndürülürken, patlayan lastiklerden biri itfaiye aracının camına isabet ederek kırdı. Yangın ekiplerin 3 saat süren çabaları sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada büyük maddi hasar oluşurken, gökyüzü dumanla kaplandı.

"Sadece mal kaybı var, yangında yaralanan ve etkilenen bir itfaiyecimiz yok"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, "İlk ihbar 07.30'da bize ulaştı. Ardından arkadaşlarımız hemen olay yerine gelerek müdahaleye başladılar. Billas fabrikasındaki bütün ürünlerin hepsi yanıcı madde. Şimdi ekipler kontrol altına aldılar. Bundan sonra soğutma işlemleri devam edecek. Tüm ekiplerimiz burada, çevre ilçelerden de destek istedik. Ama gerek kalmadı, bizim arkadaşlarımız söndürdüler. İnşallah Allah beterinden sakladın. Bu 4'üncü yangın benim hatırladığım. Biraz eski bir yapı teknolojilik olarak. Tedbir alınması gerekiyor. Biz bu yüzden çok önemsiyoruz bu işi. Çok şükür şu an sadece mal zararı var. Yangında yaralanan ve etkilenen bir itfaiyecimiz yok" dedi.