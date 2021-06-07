Bilecik'te LGS öncesi gerginliğe valilik soruşturması

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Bilecik'te de 8'inci sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavına girerken, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşine ayrıcalık tanındığı iddiası gerginliğe neden oldu. Bilecik Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamında Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü'ne ve çocuğuna ayrıcalık tanındığı iddiası ile veliler ve müdür arasında gerginlik yaşandı. Sınav öncesi Bilecik Merkez Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nun önünde velilerin iddialarına göre; İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşinin okula çocuklarını getirdiği ve diğer veliler dışarıda bekletilirken kendilerine ayrıcalık tanınarak içeriye alındığı belirtildi.

Valilik inceleme başlattı

Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ilimiz Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda yapılan Liseye Geçiş Sınavı ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili olarak inceleme başlatılmıştır” denildi.