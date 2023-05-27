Bilecik'te maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyünde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyünde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Sabah saatlerinde Bozüyük ilçesinden Bilecik istikametine doğru ilerleyen Cihan E. yönetimindeki domates yüklü 34FVP 528 plakalı kamyon, Demirköy köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.
Kaza sonrası yola dökülen domates yüklü kasalar nedeniyle yol kapandı. Ekiplerin temizleme çalışması sonucu Bilecik-Bozüyük Karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kamyon sürücüsü ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.