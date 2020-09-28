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Bilecik'te mandalina tezgahlarda yerini almaya başladı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Bilecik’te tezgahlarda yerini almaya başlayan kış meyvesi mandalina beklenen ilgiyi görmedi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Bilecik'te tezgahlarda yerini almaya başlayan kış meyvesi mandalina beklenen ilgiyi görmedi.


Kış mevsimi meyvesi olan mandalina, Hürriyet Mahallesi'nde her hafta kurulan semt pazarındaki tezgahlarda yerini aldı. Kış aylarının vazgeçilmez ve 'C' vitamini deposu olan mandalina pazarda 5 liradan satılırken, müşterinin fazla ilgisini çekmediği gözlendi.


Pazarda mandalina satıcılığı yapan Beycan Güneş, satışların durgun olduğunu kaydederek, "Mandalinalar Hatay'dan geliyor. Kilosunu 5 liradan satıyoruz. Şuan ahım şahım bir satış yok. Neden talep yok çok tatlı olmadığı için çok tatlı değil biraz ekşi, daha yeni çıktığından. Aslında yenecek mandalina bu organik, ilaçlama yok direk bahçeden toplanıp paketlenip direk müşteriye geliyor. Talep yok ama bu mandalinalar natürel daha sağlıklı” dedi.

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