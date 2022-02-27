Bilecik'te Manuş Baba rüzgarı

Bilecik Belediyesi pandemi dönemi etkinlik yasağının kaldırılmasıyla birlikte hiçbir ayı boş geçirmiyor. Şehirde kültür sanat etkinliği düzenlemek isteyen özel girişimcilere mekan ve iletişim destekçisi olmaya devam eden Bilecik Belediyesi, birbirinden yetenekli oyuncu ve müzisyenleri Bilecik ile buluşturmaya devam ediyor. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi dün muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Gençlerin hayran olduğu sanatçı Manuş Baba, Bilecikli sanatseverlere müzik ziyafeti verdi. Şarkıcının konserine yoğun ilgi gösteren hayranları, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti. Salonu dolduran Bilecikli vatandaşlar konserden oldukça memnun kaldı.