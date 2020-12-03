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Bilecik'te market, kuaför ve minibüslere denetim

Bilecik’te artan Korona virüs (Covit-19) vakaları sonrası ekipler denetimleri sıklaştırırken, market, kuaför ve minibüslere denetim yapıldı.

Bilecik'te artan Korona virüs (Covit-19) vakaları sonrası ekipler denetimleri sıklaştırırken, market, kuaför ve minibüslere denetim yapıldı.


Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 13 Mart'tan itibaren teyakkuz halinde olan Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü personeli kent merkezinde faaliyet gösteren market, kuaför ve şehir içi minibüslerde denetim yaptı. Vatandaşların sağlığını korumak için yoğun mesai harcıyan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde düzenli olarak maske ile sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor.


Ayrıca ekipler, gıda satışı yapan işyerlerini hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda sıkı takibe alıyor.

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