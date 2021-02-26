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Bilecik'te ‘Medikal Simülasyon Eğitim Merkezi' kurulacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bir kalkınma ajansı destekleriyle ‘Medikal Simülasyon Eğitim Merkezi’ kurulacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bir kalkınma ajansı destekleriyle ‘Medikal Simülasyon Eğitim Merkezi' kurulacak.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülküye Dudu Gül'ün koordinatörlüğünü üstlendiği, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen ve bir kalkınma ajansı tarafından desteklenen “Medikal Simülasyon Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu Hazırlanması” isimli proje tamamlandı. Hazırlanan fizibilite raporuna göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan Medikal Simülasyon Eğitim Merkezi, sağlık eğitimi alan öğrencilerin eğitiminin yanı sıra bölge halkına sağlık hizmeti sunan sağlık personelinin hizmet kalitesi ve yetkinliği için de önemli bir merkez olacak. Bilecik ve bölgedeki diğer kentlerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmet kalitesi ve yeterliliğine önemli katkılar sunacak olan merkez, üniversitenin eğitim ve sağlık vizyonu için de önemli bir rol oynayacak.


Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Hazırlanan raporun Üniversiteye, Bilecik'e ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Doç. Dr. Ülküye Dudu Gül'ü hazırlanan projeden dolayı kutlar, projeyi destekleyen ve katkı sağlayan bütün paydaşlara teşekkür ederim” dedi.

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