Bilecik'te 'Mehmet Akif' ve 'Destanlaşan Çanakkale' konulu konferans

Bilecik'te müftülük çalışanlarına Kişisel Gelişim Uzmanı, Tarihçi ve Yazar Mustafa Turan tarafından 'Mehmet Akif' ve 'Destanlaşan Çanakkale' konulu konferans verildi.

Bilecik'te Ekim ayı il müftülüğü personel toplantısı merkez Şerifpaşa Cami'nde Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında gerçekleştirildi. Ardından Mustafa Turan tarafından ‘Mehmet Akif' ve 'Destanlaşan Çanakkale' konulu konferans verildi. Hem Mevlana'ya hem de Mehmet Akife atıfta bulunan Yazar Turan, “Mevlana Haftasında bulunuyoruz. Malumunuz Mehmet Akif'te 27 Aralıkta vefat etmiştir. Mevlana ile Mehmet Akif'in birçok benzer yönü vardır. İkisi de âlim ve Allah dostudur. İkisi de büyük şair ve mütefekkirdir. Allah'a inanan peygamberine güvenen ve Din-i Mübin-i İslam için mücadele edene korku ne anlam ifade eder. İşte Akif deyince vakarlı bir alın, hayâ dolu bir çehre, basiret dolu bir nazar iman dolu bir sine ifade eder“ dedi.

"Kafasıyla çalışan ameledir, kafasıyla ve kalbiyle çalışan ustadır"

Yazar Turan, yapılan her işe ruh katılması gerektiğini ifade ederek “Kafasıyla çalışan ameledir. Kafasıyla ve kalbiyle çalışan ustadır. Kafası, ruhu ve kalbiyle çalışan sanatkardır. Sanatkar olmak için ruhu, kalbi ve zekayı ortaya koymak gerekir. Kuranın gözünle bakarsan yazıyı görürsün, aklınla bakarsan ilmi görürsün, kalbinle bakarsan aşkı görürsün ve ruhunla bakarsan Rabbinin gücünü kudretini görürsün” dedi.

Toplantı akabinde İl Müftüsü Ali Erhun, ‘Mehmet Akif' ve 'Destanlaşan Çanakkale' konferansından çok istifade ettiğini belirterek yazar Mustafa Turan'a bütün din görevlileri adına teşekkürlerini iletti.