Bilecik'te Melek Mosso konserinde izdiham oldu

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen konserde Melek Mosso Bileciklilerle buluşurken, vatandaşları alana sığmadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Melek Mosso'yu, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda Bilecikli izledi. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, alandakilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak teşekkür etti.

19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşadıkları için mutlu olduğunu kaydeden Subaşı, "Sağ olsunlar sanatçımız ve ekibi Bilecik'e güzel enerjileriyle renk kattılar. 19 Mayıs Bayram coşkumuz arttı. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Melek Mosso'ya, Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresini hediye ederken, Milletvekili Yaşar Tüzün de sanatçıya çiçek takdim etti.

Şarkıcı Melek Mosso, Bilecik'te olduğu için duyduğu mutluluğu belirterek, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.