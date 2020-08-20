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Bilecik'te mesire alanlarına yasak geldi

Bilecik Valiliği, başta Pelitözü Gölpark piknik ve mesire alanlarında 1 Ekim 2020 tarihine kadar her akşam saat 20:00’dan sonra ertesi sabah saat 09:00’a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasakladı.

Bilecik Valiliği, başta Pelitözü Gölpark piknik ve mesire alanlarında 1 Ekim 2020 tarihine kadar her akşam saat 20:00'dan sonra ertesi sabah saat 09:00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasakladı.


Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca alınan karar doğrultusunda başta ilimiz Pelitözü Gölpark piknik ve mesire alanları, merkez Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan yediler mesire yerinde 1 Ekim 2020 tarihine kadar her akşam saat 20:00'dan sonra ertesi sabah saat 09:00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasakladı.


Osmaneli ilçesi Selçik köyünde bulunan Osmaneli Belediyesi tarafından işletilen Şifalı İçmeler Tesisi Piknik alanında, Osmaneli ilçesi merkezinde Sakarya Nehri kıyısında bulunan piknik alanında, Osmaneli ilçesi Belenalan köyünde bulunan şelale piknik alanında, Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyünde bulunan Çerkeşli mesire yerinde, 1 Ekim 2020 tarihine kadar akşam saat 20:00'dan sonra mangal, semaver, ateş yakmak yasaklanmıştır" denildi.

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