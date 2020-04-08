İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te meydana gelen ev yangını korkuttu

Bilecik’in İnhisar ilçesinde iki katlı bir evin giriş katında meydana gelen yangında maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde iki katlı bir evin giriş katında meydana gelen yangında maddi hasar meydana geldi.


Alınan bilgiye göre; ilçeye bağlı Çayköy köyünde Ali- Fatma Şahin çiftine ait evin giriş katında depo olarak kullanılan kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede alt katı tamamen sararken, yangına İnhisar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, depodaki tüm eşyalar kullanılmaz hala geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.